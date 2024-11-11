Российская армия выравнивает линию фронта у реки Оскол под Харьковом

Российские военные продолжают выравнивать линию фронта у реки Оскол в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталия Ганчева.

«Наша армия продолжает продвигаться к Осколу, выравнивая линию фронта вдоль реки и в направлении населенных пунктов Глушковка и Боровая», — рассказал Ганчев.

11 ноября пресс-служба военного ведомства РФ сообщила, что подразделения группировки «Запад» взяли под свой контроль Колесниковку в Харьковской области.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил офицеров и солдат с взятием населенного пункта. По его словам, личный состав 343-го мотострелкового полка проявляет «неподдельную стойкость и отвагу» в зоне боевых действий. Это позволяет военнослужащим «приумножать историю боевой славы» РФ.

Ранее сообщалось, что власти Украины планируют эвакуировать граждан из Харьковской области.