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Два украинских беспилотника сбили в Брянской области

Богомаз сообщил, что силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Брянской области

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Olga Sokolova/Global Look Press

Два беспилотника Вооруженных сил Украины уничтожили силы ПВО в Брянской области, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ночью украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Белгородской области, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его информации, в результате взрыва загорелся один из резервуаров. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. В результате атаки никто не пострадал.

Утром 10 ноября ВСУ атаковали Московский регион рекордным количеством дронов. Системы ПВО перехватили 34 беспилотника, летевших на Москву.

Ранее в России резко выросла стоимость страховки от дронов.

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