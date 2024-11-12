Путин наградил погибшего в ДНР генерала Клименко званием Героя России

Генерал-майор российских вооруженных сил Павел Клименко, который погиб под Донецком, посмертно награжден званием Героя России. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным.

Развожаев присутствовал на церемонии прощания с Клименко и отметил, что Звезду Героя России, которой был награжден генерал-майор, его детям — Никите и Наталье — передал временно исполняющий обязанности командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

6 ноября группа военнослужащих, в числе которых был Павел Клименко, находилась в районе блокпоста в Красногоровке. На них совершили атаку украинские FPV-дроны. В результате нападения Клименко получил серьезные минно-взрывные травмы, включая повреждения черепа и бедра. Его срочно доставили в госпиталь, однако спасти офицера не удалось.

Павел Клименко командовал 5-й донецкой мотострелковой бригадой, основанной на базе батальона «Оплот» в 2014 году. В 2023 году эта бригада стала частью российской армии. Она носит имя первого главы ДНР Александра Захарченко.

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