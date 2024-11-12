Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин наградил погибшего в ДНР генерала Клименко званием Героя России

Путин присвоил погибшему в ДНР генералу Клименко звание Героя России

close
Донбасс-сердце России!/VK

Генерал-майор российских вооруженных сил Павел Клименко, который погиб под Донецком, посмертно награжден званием Героя России. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным.

Развожаев присутствовал на церемонии прощания с Клименко и отметил, что Звезду Героя России, которой был награжден генерал-майор, его детям — Никите и Наталье — передал временно исполняющий обязанности командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

6 ноября группа военнослужащих, в числе которых был Павел Клименко, находилась в районе блокпоста в Красногоровке. На них совершили атаку украинские FPV-дроны. В результате нападения Клименко получил серьезные минно-взрывные травмы, включая повреждения черепа и бедра. Его срочно доставили в госпиталь, однако спасти офицера не удалось.

Павел Клименко командовал 5-й донецкой мотострелковой бригадой, основанной на базе батальона «Оплот» в 2014 году. В 2023 году эта бригада стала частью российской армии. Она носит имя первого главы ДНР Александра Захарченко.

Ранее помощник российского депутата погиб на фронте.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами