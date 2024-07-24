Депутат Государственной думы Нина Останина заявила, что ее помощник Ильмиямин Абдуллаев погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом политик написала в Telegram-канале.

«На СВО погиб мой помощник в Государственной Думе на общественных началах Ильмиямин Абдуллаев», — пишет Останина.

Депутат охарактеризовала Абдуллаева как настоящего патриота России, а его гибель как большую утрату. Он был депутатом сельского собрания депутатов села Каякент Республики Дагестан. По словам Останиной, Абдуллаев погиб, выполняя опасное задание по доставке боеприпасов и эвакуации раненых.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в том, что оно допустило прорывы на фронте из-за отсутствия компетентного военного руководства в украинской армии.

По ее словам, украинские командующие и генералы не способны делать выводы в ходе конфликта.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.