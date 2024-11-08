Стало известно о гибели российского генерала в зоне СВО

Генерал-майор Павел Клименко погиб во время специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает информационное агентство «Новороссия».

Отмечается, что первое сообщение о гибели генерала появилось в паблике «Донбасс – сердце России». Обстоятельства его смерти не уточняются.

Клименко командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой («Оплот»), которая ранее входила в состав Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

10 октября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале о гибели лучшего штурмовика спецназа «Ахмат» с позывным «Киллер». Алаудинов назвал бойца своим братом в своем сообщении. Кроме того, глава спецназа «Ахмат» опубликовал видео, на котором «Киллер» находится в зоне проведения СВО.

Ранее помощник российского депутата погиб на фронте.