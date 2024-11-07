Премьер Эстонии заявил, что судьба Украины определит будущее ЕС

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что поддержка Украины в предстоящие месяцы определит будущее Евросоюза. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

По его мнению, если Украина потеряет свои территории, то это подорвет европейские ценности.

Михал призвал союзников сделать больше для защиты Киева и увеличить расходы на собственную оборону, чтобы продемонстрировать Дональду Трампу отношение ЕС к безопасности.

«Европейская система, основанная на ценностях и правилах, в какой-то степени определится в конфликте. Это, вероятно, также станет отметкой, которая останется на Европе», — сказал эстонский премьер в Будапеште, где 7 ноября европейские лидеры обсудят результаты выборов в США и попытаются выработать свою первоначальную реакцию на второй президентский срок Трампа.

Газета The Wall Street Journal писала, что Трампу поступили несколько предложений по урегулированию конфликта на Украине. При этом у каждого из вариантов есть общая идея: резкое отступление от позиции действующего президента США Джо Байдена по военной помощи Киеву.

Ранее администрация Байдена решила «застраховать» внешнюю политику от Трампа.