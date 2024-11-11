Боец СВО умер из-за легкого ранения в палец

Участник спецоперации на Украине Александр Гусев скончался. Об этом в интервью 63.ru сообщила его сестра Мария Вербицкая.

В сентябре сообщалось, что уроженец Курганской области получил легкое ранение в палец, после чего впал в кому. Он оказался в самарском госпитале, где стало известно, что боец впал в кому после осложнений во время операции. Вербицкая обвинила врачей в безразличии и обратилась в военную прокуратуру.

Как отметила Вербицкая, у Гусева остановилось сердце.

«Когда мы в последний раз навещали брата в госпитале, нас предупредили, что в таком состоянии нарастают осложнения. Любой орган мог отказать», — сказала она.

8 ноября информационное агентство «Новороссия» сообщило, что генерал-майор Павел Клименко погиб во время специальной военной операции.

10 октября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале о гибели лучшего штурмовика спецназа «Ахмат» с позывным «Киллер». Алаудинов назвал бойца своим братом в своем сообщении. Кроме того, глава спецназа «Ахмат» опубликовал видео, на котором «Киллер» находится в зоне проведения СВО.

Ранее военкоры заявили о гибели воевавшего на стороне ВСУ барабанщика-сатаниста.