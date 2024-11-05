Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкоры заявили о гибели воевавшего на стороне ВСУ барабанщика-сатаниста

«РВ»: воевавший за ВСУ барабанщик-сатанист Состин погиб под Покровском

close
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Барабанщик-сатанист Николай Состин, принимавший участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб на Покровском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Один из лучших ударников Украины, посол кайфа на Земле, часть истории украинского блэк-метала и группы SOOM — Коля Amorth — на щите. Это было дикое путешествие», — прокомментировал гибель музыканта основатель групп Soom и «Пращур» Алексей Ковалев.

В сентябре военкоры сообщали, что в Курской области погиб чемпион Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назарий Гаврилец. По данным журналистов, он находился в российском регионе в качестве старшего оператора группы спецназа.

До этого в зоне спецоперации погиб воевавший за ВСУ Антон Самборский, сын главного раввина Украины Моше Асмана. Он был призван в украинскую армию в мае, вскоре после рождения дочери. После ускоренного курса молодого бойца сразу направили на передовую.

Ранее в сети появилось предсмертное обращение бойца СВО к сыну.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами