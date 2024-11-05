Барабанщик-сатанист Николай Состин, принимавший участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб на Покровском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Один из лучших ударников Украины, посол кайфа на Земле, часть истории украинского блэк-метала и группы SOOM — Коля Amorth — на щите. Это было дикое путешествие», — прокомментировал гибель музыканта основатель групп Soom и «Пращур» Алексей Ковалев.

В сентябре военкоры сообщали, что в Курской области погиб чемпион Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назарий Гаврилец. По данным журналистов, он находился в российском регионе в качестве старшего оператора группы спецназа.

До этого в зоне спецоперации погиб воевавший за ВСУ Антон Самборский, сын главного раввина Украины Моше Асмана. Он был призван в украинскую армию в мае, вскоре после рождения дочери. После ускоренного курса молодого бойца сразу направили на передовую.

Ранее в сети появилось предсмертное обращение бойца СВО к сыну.