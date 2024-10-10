Алаудинов сообщил о гибели лучшего штурмовика спецназа «Ахмат»

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале о гибели лучшего штурмовика спецназа «Ахмат» с позывным «Киллер».

Алаудинов назвал бойца своим братом в своем сообщении.

«Погиб наш дорогой брат «Киллер». Ты был лучшим штурмовиком из всех, кого я знал», — написал Алаудинов.

Кроме того, глава спецназа «Ахмат» опубликовал видео, на котором «Киллер» находится в зоне проведения СВО.

До этого телеканал «Елабуга 24» сообщал, что отец 14 детей из Татарстана Авраам Мэлех погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Боец жил в городе Елабуга. Похороны прошли 2 октября. По данным канала, у 44-летнего участника СВО остались жена и 14 детей, 11 из которых — несовершеннолетние. Мэлех подписал контракт с министерством обороны России в июле текущего года, когда власти Татарстана повысили единовременную выплату контрактникам до 1 млн рублей.

Ранее Алаудинов говорил Украина пытается втянуть в конфликт Белоруссию.