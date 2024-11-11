Раскрыто число потерь ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время боевых действий в Курской области потеряли свыше 31 тысячи военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 31390 военнослужащих», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что также в ходе боевых действий российские бойцы уничтожили 195 танков, 127 боевых машин пехоты, 109 бронетранспортеров, свыше 1,1 тысячи боевых бронированных машин. Кроме того, были ликвидированы 850 автомобилей, 265 артиллерийских орудий и 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

Как отметили в минобороны, в том числе российскими военнослужащими были уничтожены 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, а также 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 62 станции радиоэлектронной борьбы, 12 радиолокационных (РЛС) станций контрбатарейной борьбы.

Среди прочей техники были уничтожены четыре РЛС противовоздушной обороны, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77 и пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

В тот же день испанская газета El Pais со ссылками на источники писала, что численность солдат ВСУ, которых задействовали в операции в Курской области, превышает количество военных в Донбассе. По данным издания, для нападения на территорию РФ Киев выделил «свои лучшие подразделения».

Ранее стало известно, как солдаты ВСУ отказывались воевать в Курской области.