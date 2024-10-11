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Белоусов посетил центр беспилотных технологий Минобороны РФ

МО РФ: Белоусов поручил центру «Рубикон» сформировать пять отрядов в зоне СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил новый центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» и проинспектировал его работу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского военного ведомства.

В заявлении отмечается, что «Рубикон» был создан в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации.

«Белоусову представили отчет о работе отрядов центра в зоне боевых действий. В том числе на Донецком, Белгородском и Курском направлениях», — рассказали в пресс-службе МО РФ.

Там добавили, что всего за время спецоперации представители «Рубикона» вывели из строя более 400 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поразили свыше 800 площадных целей. При этом одним из ключевых направлений деятельности центра остается подготовка высококвалифицированных операторов дронов и инструкторов.

Из публикации следует, что в ходе визита министру обороны также продемонстрировали работу специалистов на пункте управления и представили сотрудников аналитического отдела.

«В заключение Белоусов провел на площадке совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС (Вооруженных сил — «Газета.Ru») РФ и дальнейшему развитию самого центра. Даны поручения сформировать и укомплектовать еще пять отрядов для выполнения задач в составе каждой из группировок войск, задействованных в зоне СВО (специальной военной операции — «Газета.Ru»)», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил роль дронов на поле боя.

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