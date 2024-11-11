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ВСУ массово атаковали дронами Каменку-Днепровскую

ТАСС: ВСУ массово атаковали дронами Каменку-Днепровскую

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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово атаковали дронами город Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию округа.

«В результате атаки беспилотного летательного аппарата повреждена газораспределительная станция. Начался пожар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что без газоснабжения осталось 6485 домовладений, две больницы, шесть детских садов, 14 школ, 14 комбинатов бытового обслуживания.

Еще один беспилотник атаковал газовый щиток, начался пожар. Третий беспилотник ударил по автовокзалу. Четвертый попытался нанести удар по вышке связи.

Уточняется, что атаки продолжаются.

Губернатор региона Евгений Балицкий до этого сообщил, что три человека получили ранения в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на город Васильевку, расположенный в Запорожской области. Он уточнил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывное устройство на сотрудников аварийной службы «Таврия-Энерго». В тот момент они занимались восстановлением местной линии электропередачи.

7 ноября пресс-служба министерства здравоохранения Запорожской области сообщила об атаке ВСУ на здание одной из подстанций скорой медицинской помощи в Каменке-Днепровской.

Ранее дрон ВСУ ударил по зданию администрации в Васильевке.

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