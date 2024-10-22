Беспилотник ВСУ ударил по кабинету главы округа в Запорожской области

Украинский дрон атаковал в городе Васильевка Запорожской области здание администрации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные властей региона.
«В 15:45 преступный киевский режим предпринял атаку по мирной Васильевке», — говорится в сообщении.
Беспилотник с боеприпасом подлетел к зданию районной администрации и ударил по кабинету главы Васильевского муниципального округа Натальи Александровны Романиченко.
Власти региона уточнили, что при атаке БПЛА никто не пострадал.
В минувшую пятницу, 18 октября в Запорожской области беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали гражданскую инфраструктуру Энергодара — города-спутника Запорожской атомной электростанции. Один из ударов пришелся по жилому дому, расположенному на проспекте Строителей.
Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Украина не признает.
Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.