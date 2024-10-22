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Беспилотник ВСУ ударил по кабинету главы округа в Запорожской области

В Васильевке Запорожской области дрон ВСУ атаковал здание администрации

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Inna Varenytsia/REUTERS

Украинский дрон атаковал в городе Васильевка Запорожской области здание администрации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные властей региона.

«В 15:45 преступный киевский режим предпринял атаку по мирной Васильевке», — говорится в сообщении.

Беспилотник с боеприпасом подлетел к зданию районной администрации и ударил по кабинету главы Васильевского муниципального округа Натальи Александровны Романиченко.

Власти региона уточнили, что при атаке БПЛА никто не пострадал.

В минувшую пятницу, 18 октября в Запорожской области беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали гражданскую инфраструктуру Энергодара — города-спутника Запорожской атомной электростанции. Один из ударов пришелся по жилому дому, расположенному на проспекте Строителей.

Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Украина не признает.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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