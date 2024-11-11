В Запорожской области при атаке БПЛА пострадали сотрудники «Таврии-Энерго»

Три человека получили ранения в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Васильевку, расположенный в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывное устройство на сотрудников аварийной службы «Таврия-Энерго». В тот момент они занимались восстановлением местной линии электропередачи.

«Пострадали три специалиста — с ранениями разной степени тяжести они доставлены в больницу», — говорится в заявлении.

Глава российского субъекта подчеркнул, что врачи уже оказывают гражданам необходимую медицинскую помощь.

7 ноября пресс-служба министерства здравоохранения Запорожской области сообщила об атаке ВСУ на здание одной из подстанций скорой медицинской помощи. Постройка, подвергшаяся удару, находится в городе Каменка-Днепровская.

По данным профильного ведомства, украинские военные использовали для атаки БПЛА. Тем не менее никто из работников подстанции не пострадал.

Ранее дрон ВСУ ударил по зданию администрации в Васильевке.