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Дания и Швеция купят у Украины вооружение

Дания заключила с Украиной договоры о закупке украинского вооружения на €535 млн

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Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen/Reuters

Дания и Швеция купят у предприятий украинского военно-промышленного комплекса вооружение и технику на сумму около €535 млн. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

«Они (договоренности. — «Газета.Ru») предусматривают ряд закупок у украинских оборонных компаний на общую сумму около €535 млн. Источники финансирования — правительства Дании, Швеции и проценты замороженных российских активов», — отмечается в сообщении.

По данным минобороны Украины, Дания стала первым государством, которое начало закупать вооружение у украинских оборонных предприятий для последующей передачи его Вооруженным силам Украины (ВСУ).

29 октября российский посол в Копенгагене Владимир Барбин сообщил, что власти Дании не противодействуют вербовке наемников посольством Украины. По словам дипломата, зафиксировано участие более двух десятков наемников из Дании в украинском конфликте, многие уже ликвидированы.

Днем ранее Барбин заявил, что Дания заняла четвертое место среди «доноров киевского режима» — стран, оказывающих военную поддержку властям Украины. Посол подчеркнул, что страна в этом направлении уже опередила Францию и Италию. В частности, Дания направила ВСУ артиллерийские системы, бронетранспортеры, противокорабельные ракеты. Также страна занимается обучением украинских военнослужащих, в том числе пилотированию истребителей F-16. Кроме того, Копенгаген наладил взаимодействие с Киевом в производстве дронов, отметил Барбин.

Ранее премьер Дании похвалила «план победы» Зеленского и назвала Россию врагом Европы.

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