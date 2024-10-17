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Премьер Дании похвалила «план победы» Зеленского и назвала Россию врагом Европы

Премьер Дании поддержала план победы Зеленского и назвала Россию врагом Европы

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Ritzau Scanpix/Liselotte Sabroe/Reuters

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что в представленном Владимиром Зеленским «плане победы» есть очень много очень хороших идей. Ее слова приводит издание DR.

«Эта война никогда не должна была начаться, поэтому больше всего, к чему мы стремимся — это мир. Я думаю, что в предложенном плане победы есть очень, очень хорошие идеи. И я согласна с Зеленским, что центральным пунктом для этого является членство в НАТО. Это важнейшее страхование жизни, которое вы можете дать стране», – сказала Фредериксен.

В то же время премьер Дании отметила, что стремление Украины вступить в НАТО «не бесспорно». Она указала, что правительство Соединенных Штатов выступает против такого развития событий.

«Сейчас Россия является врагом для всех нас, и план победы должен отражать, насколько опасна Россия», — сказала Фредериксен.

Накануне Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. Зеленский заявил, что второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Украины для ознакомления. В его офисе позднее сообщили, что в тайных положениях «плана победы» идет речь об ударах по территории России.

Ранее Орбана «бросило в дрожь» из-за «плана победы» Зеленского.

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