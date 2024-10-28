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В посольстве России назвали место Дании среди «доноров киевского режима»

Посол Барбин: Дания заняла четвертое место среди доноров киевского режима

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Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Дания заняла четвертое место среди «доноров киевского режима» — стран, оказывающих военную поддержку властям Украины. Об этом сообщил посол России в Дании Владимир Барбин в беседе с РИА Новости.

«Дания — на четвертом месте среди доноров киевского режима», — заявил он.

Барбин подчеркнул, что страна в этом направлении уже опередила Францию и Италию.

В частности, Дания направила Вооруженным силам Украины артиллерийские системы, бронетранспортеры, противокорабельные ракеты, занимается обучением украинских военнослужащих, в том числе пилотированию истребителей F-16, наладила взаимодействие с Киевом в производстве дронов, перечислил Барбин.

В конце сентября сообщалось, что правительство Дании совместно с объединением работодателей и торговой палатой Dansk Industri («Промышленность Дании») создадут при посольстве королевства на Украине военно-промышленный центр. Задачей центра станет укрепление стратегического сотрудничества между Данией и Украиной в области военного производства. Ожидается, что центр начнет работать до конца 2024 года.

Кроме того, 29 сентября министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсе в Киеве подписал с главой минобороны Украины документ, в соответствии с которым предприятия ВПК Украины произведут закупки вооружений на сумму около 4,2 млрд крон ($628,8 млн), из которых $434,2 млн — это средства, полученные за счет замороженных активов РФ.

Ранее премьер Дании похвалила «план победы» Зеленского и назвала Россию врагом Европы.

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