Украинские военные испытывали нервно-паралитические вещества на жителях города Угледара, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем докладе написал член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, пишет РИА Новости.

Отчет посвящен противоправным действиям бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне конфликта. В документе приводятся слова неназванной жительницы Угледара, которая заявила, что украинские солдаты воспринимали ее и других людей как «подопытных кроликов».

«ВСУ на нас <...> проверяли что-то. После того как подействовал этот газ или что, не знаем — лежим, как крысы. Ты слышишь, но еле губы шевелишь, ничего не можешь сделать», — вспомнила женщина.

При этом Григорьев обратил внимание, что украинские военные грубо нарушили нормы международного права и положения Женевской конвенции.

3 октября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под свой контроль Угледар. В тот момент в городе оставались чуть больше 100 мирных жителей.

Позже агентство ТАСС со ссылкой на беженца из населенного пункта рассказало, что солдаты ВСУ занимались мародерством и обстреливали пункты выдачи гуманитарной помощи в Угледаре. Один из подвергшихся ударам пунктов находился в школе, уточнил мужчина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о потере Угледара.