Пушилин назвал число мирных жителей в Угледаре

Около 115 мирных жителей остаются в Угледаре в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Находятся порядка 115 лиц, им оказывается со стороны военных вся необходимая помощь», — написал он.

Пушилин обратил внимание, что позже помощь оставшимся в городе мирным жителям возьмут на себя профильные ведомства ДНР.

В четверг, 3 октября, российские военные взяли под контроль Угледар в ДНР. Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов назвал взятие города Угледара переломным моментом в ходе спецоперации. Полковник службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков отметил, что линия соприкосновения теперь фактически разорвана на части для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в ВСУ признали, что Россия может выйти на границы ДНР и ЛНР.