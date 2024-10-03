Зеленский впервые высказался о выходе ВСУ из Угледара

Президент Украины Владимир Зеленский впервые высказался о выходе Вооруженных сил страны (ВСУ) из Угледара. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам украинского лидера, Киев достаточно настойчив в просьбах разрешить использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ.

«Без соответствующего оружия мы не можем остановить РФ, которая использует соответствующее оружие против нас, разрушая все», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, планирует ли Украина дальше сдерживать российское наступление в связи с выводом войск из Угледара.

Президент Украины назвал уход ВСУ из этого города правильным решением, поскольку солдатам нужно сохранить свои жизни, которые «гораздо главнее, чем любые застройки».

«Это абсолютно правильные шаги. Поэтому мы так просим предоставить нам соответствующие разрешения. Можно ли без этого остановить Россию? На сегодняшний день это одно из средств — усиление Украины», — сказал Зеленский.

2 октября издание «Страна.ua» сообщало, что украинские войска получили приказ выйти из Угледара. Британское издание The Independent писало, что ВСУ отступили из города, чтобы сохранить личный состав и технику. В материале отмечалось, что взятие Угледара войсками РФ является частью плана Москвы по установлению контроля над Покровском, стратегическим логистическим узлом, расположенным в 30 километрах к северу.

Ранее в ВСУ признали, что Россия может выйти на границы Донецкой и Луганской народных республик.