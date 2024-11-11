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Российская авиация поразила цех с украинскими тактическими ракетами «Сапсан»

ВС РФ поразили аэродромы и цех по производству компонентов ракет ВСУ «Сапсан»

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Минобороны РФ

Российские авиация и артиллерия поразили украинские военные аэродромы и цех по производству ракет «Сапсан». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, помимо цеха по производству «Сапсанов» удары пришлись по цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотников, арсеналам, складам горючего, а также логистическому центру ВСУ. Также российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.

Накануне российские военнослужащие нанесли поражение ВСУ и иностранным наемникам в районах населенных пунктов Бочково, Малые Проходы, Борщевая и Казачья Лопань Харьковской области. В ведомстве уточнили, что потери украинской армии составили до 50 военнослужащих.

8 ноября военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что Вооруженные силы РФ успешно продвигаются на Купянском направлении в Харьковской области. Им удалось взять под свой контроль лесополосу в районе села Кучеровка, которую до этого занимали украинские формирования.

Ранее под Селидовым нашли заминированные схроны ВСУ с западным оружием.

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Операция на Украине
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