Россиянам рассказали о продвижении ВС РФ в Харьковской области

Российские военнослужащие заняли лесополосу в районе села Кучеровка, расположенного на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, Вооруженные силы РФ успешно продвигаются на данном участке фронта уже несколько суток. В том числе им удалось взять под свой контроль лесополосу, которую до этого занимали украинские формирования.

Более того, российские бойцы смогли оттеснить солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) около села Петропавловка. Благодаря этому они взяли под свой контроль один из находящихся здесь опорных пунктов украинских войск, подчеркнул Марочко.

«Также расширена освобожденная зона на севере и юге [села] Кругляковка, под контроль наших войск перешла железнодорожная станция «Скоростной»», — добавил эксперт.

Он уточнил, что сейчас военные ВС РФ принимают участие в сражениях за село Глушковка.

7 ноября Telegram-канал SHOT сообщил об уничтожении бойцов элитной бригады ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области. В материале уточнялось, что российским военнослужащим удалось ликвидировать одно из подразделений 77-й отдельной аэромобильной бригады украинских войск. Его члены были опытными солдатами, которые прошли обучение по стандартам НАТО.

Ранее журналисты заявили о попадании ВСУ в «масштабную ловушку» на Купянском направлении.