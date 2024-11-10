Российские военные ударили по живой силе ВСУ в Харьковской области

Ударом тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» группировки войск «Север» уничтожены скопления живой силы ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ и иностранных наемников в районах населенных пунктов Бочково, Малые Проходы, Борщевая и Казачья Лопань Харьковской области.

В ведомстве уточнили, что потери украинской армии составили до 50 военнослужащих.

8 ноября военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что Вооруженные силы РФ успешно продвигаются на Купянском направлении в Харьковской области. Им удалось взять под свой контроль лесополосу в районе села Кучеровка, которую до этого занимали украинские формирования. Также в результате точного артиллерийского удара там был уничтожен бронеавтомобиль с иностранными наемниками, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ.

Ранее стали известны потери ВСУ за время боев в Курской области.