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Чемезов предложил переименовать Superjet по-русски

Глава «Ростеха» Чемезов предложил переименовать Superjet по-русски

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил переименовать российский самолет Sukhoi Superjet. Его слова приводит издание «Бизнес Online».

«Название мы, наверное, поменяем, оно не совсем русское. Мы уже работаем над этим», — сказал он.

Чемезов предложил связать самолет с именем авиаконструктора Александра Яковлева, так как самолет был создан в «ОКБ имени Яковлева».

«Посмотрим, сейчас идет обсуждение. Может быть, мы это предложим для обсуждения широкой публике, чтобы кто-то дал предложение», — отметил он.

По его словам, «Superjet — это какое-то нерусское название, но так сложилось». Чемезов напомнил, что название появилось в момент сотрудничества с западными странами. Он добавил, что в настоящее время многие компоненты самолета импортозамещены.

В мае Чемезов также заявлял, что «Ростех» может переименовать российскую версию самолета Superjet в «Яковлев».

Опытный образец ближнемагистрального самолета SJ-100 из импортозамещенных деталей начал сертификационные летные испытания летом текущего года. Первый полет проходил на аэродроме в подмосковном Жуковском, во время него проходила испытания российская топливная система.

Ранее в правительстве России утвердили планы производства самолетов МС-21 и SSJ New.

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