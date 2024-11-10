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Жительница Горняка рассказала, как попала под обстрел украинского танка

РИА Новости: жительница Горняка рассказала, как попала под обстрел танка ВСУ

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Natalia Shkavron/Shutterstock/FOTODOM

Жительница недавно взятого под контроль города Горняка в ДНР рассказала РИА Новости, что она попала под обстрел украинского танка.

Она рассказала, как при отходе украинской армии танк ездил по улицам города и стрелял в дома, где жили мирные люди. Сама женщина столкнулась с танком, когда ехала в село Желанное за свекровью. «Когда он выстрелил и промахнулся по машине, снаряд пролетел мимо и упал возле моей машины, меня откинуло, и я потеряла сознание», — сказала она.

Через некоторое время она пришла в сознание и смогла сама добраться в больницу. Врачи диагностировали у нее акубаротравму — двустороннюю глуховатость (двусторонняя тугоухость).

Российские военные взяли под контроль Горняк 29 октября. Город находится в 17 километрах к северо-востоку от Курахово и 11 километрах к юго-востоку от Селидово. Через город проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжают значительную часть ВСУ в Донбассе.

Ранее Россия взяла под контроль территорию лагеря «Дружба» в Часове Яре.

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