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Глава ДНР заявил о прорыве обороны ВСУ в Горняке

Глава ДНР Пушилин сообщил, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Горняке

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Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Глава ДНР (Донецкой народной республики) Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил о прорыве обороны ВСУ в городе Горняк.

По его словам, солдаты 114-й бригады водрузили флаг на крышу одного из зданий в населенном пункте.

«Танковые подразделения при поддержке штурмовых групп успешно прорвали оборону противника и нанесли тяжелые удары по большим скоплениям живой силы противника», — написал чиновник.

Он добавил, что это направление — стратегически важное.

24 октября сообщалось, что некоторые подразделения Вооруженных сил Украины покинули свои позиции в Горняке. Родственники военных массово писали в сети, что 210-й отдельный батальон 120-й бригады попал в оперативное окружение, потому что соседний 154-й батальон под давлением российских военных покинул позицию. Обещанное подкрепление так и не было предоставлено. Украинское командование потребовало, чтобы бойцы вернулись обратно, но большинство из них отказались из-за сильного истощения. На них были составлены заявления о дезертирстве.

Ранее ВС РФ ворвались в Селидово на пылающем танке.

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