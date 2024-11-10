В США заявили о 50-тысячной группировке ВС РФ под Курском

Россия сконцентрировала в Курской области группировку из 50 тысяч военнослужащих, сообщила газета The New York Times со ссылкой на информацию от украинских и американских источников.

«Эта группа готовится к крупному наступлению, чтобы очистить Курскую область от ВСУ», — утверждает издание.

По данным газеты, для формирования этого мобильного соединения Россия не перебрасывала подразделения с востока Украины, что позволяет Москве вести активные боевые действия сразу на нескольких направлениях. Как заявили источники NYT, украинская сторона ожидает начала наступления в ближайшие дни.

При этом американские военные и разведывательные чиновники отметили, что ВС РФ уверенно укрепляют свои позиции как в Курской области, так и на востоке страны, а ВСУ терпят неудачи из-за неспособности Киева устранить критические недостатки в численности своих сил.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее были названы потери ВСУ за время боев в Курской области.