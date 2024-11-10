Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в секторах ответственности группировок «Север» и «Днепр» за последние сутки составили около ста военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Потери ВСУ [в зоне ответственности группировки «Днепр»] составили до 50 военнослужащих. <…> Потери ВСУ [в зоне ответственности группировки «Север»] составили до 50 военнослужащих», — отметили в военном ведомстве.

Кроме того, украинская сторона понесла потери в виде четырех автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Богдана», САУ M777 и Paladin американского производства, трех гаубиц Д-30 и склада с боеприпасами.

Также подразделения группировки войск «Север» поразили формирования 22-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины и иностранных наемников на Харьковском направлении.

До этого в ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск «Юг» продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины и отразили атаку, в результате чего ВСУ за сутки потеряли до 640 военнослужащих.

Ранее стали известны потери ВСУ за время боев в Курской области.