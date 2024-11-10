Подразделения группировки войск «Север» за сутки поразили формирования 22-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников на Харьковском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, удары по позициям ВСУ наносились в районах населенных пунктов Бочково, Малые Проходы, Борщевая и Казачья Лопань в Харьковской области.

В результате боевых действий украинские войска потеряли до 50 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30.

Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово, Богуславка, Глушковка, Подолы, Петропавловка Харьковской области и села Терны в Донецкой народной республике (ДНР). Здесь российские военные поразили живую силу и технику 14-й, 60-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 241-й бригады теробороны, 1-й бригады нацгвардии и «Иностранного легиона».

На данном участке фронта украинские войска за сутки потеряли до 490 военных, две боевые бронированные машины, три пикапа, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие М119 производства США. Кроме того, российскими военнослужащими были уничтожены 122-мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада боеприпасов.

7 ноября глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что Вооруженные силы РФ находятся в нескольких километрах от Купянска и продвигаются вглубь территории, занимая опорные пункты ВСУ.

Незадолго до того Telegram-канал SHOT сообщал, что российские военные загнали ВСУ в «масштабную ловушку» на Купянском направлении, после чего заняли сразу несколько десятков опорных пунктов.

Ранее войска РФ взяли под контроль село Волченка в ДНР.