Российские подразделения группировки войск «Юг» продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины и отразили атаку, в результате чего ВСУ за сутки потеряли до 640 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, российские военные нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка, Зализнянское, Новомарково, Курахово, Дальнее и Северск в ДНР. Также удалось отразить контратаку штурмовой группы украинской армии.

Помимо живой силы, ВСУ за сутки потеряли американские бронетранспортер М113 и тир орудия М119, боевую бронированную машину «Козак», четыре автомобиля, самоходную артустановку «Гвоздика», гаубицу Д-30 и три склада боеприпасов.

В тот же день подразделения группировки войск «Север» поразили формирования 22-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины и иностранных наемников на Харьковском направлении.

Ранее войска РФ взяли под контроль село Волченка в ДНР.