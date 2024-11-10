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Группировка «Юг» за сутки уничтожила и ранила до 640 солдат ВСУ в ДНР

Минобороны: потери ВСУ за сутки в ДНР составили до 640 военнослужащих

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские подразделения группировки войск «Юг» продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины и отразили атаку, в результате чего ВСУ за сутки потеряли до 640 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, российские военные нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Константиновка, Зализнянское, Новомарково, Курахово, Дальнее и Северск в ДНР. Также удалось отразить контратаку штурмовой группы украинской армии.

Помимо живой силы, ВСУ за сутки потеряли американские бронетранспортер М113 и тир орудия М119, боевую бронированную машину «Козак», четыре автомобиля, самоходную артустановку «Гвоздика», гаубицу Д-30 и три склада боеприпасов.

В тот же день подразделения группировки войск «Север» поразили формирования 22-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины и иностранных наемников на Харьковском направлении.

Ранее войска РФ взяли под контроль село Волченка в ДНР.

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