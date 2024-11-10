Названы потери ВСУ за время боев в Курской области

За время боев на Курском направлении ВСУ потеряли более 31 090 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, также были уничтожены 194 танка, 126 боевых машин пехоты, 107 БТР, 1102 боевые бронемашины, 843 автомобиля, 40 пусковых установок РСЗО, включая 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

В начале ноября американская газета The Washington Post назвала положение ВСУ в Курской области «адским и абсолютно ужасным». По словам украинских военных, ситуация в регионе для них оказалась намного сложнее, чем в начале августа.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.