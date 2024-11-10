В Британии оценили потери техники ВСУ в Курской области

Британский эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли большую часть бронетехники в Курской области.

«В безуспешных контратаках ВСУ мы снова видим практически только пехоту», — заявил он.

Меркурис отметил, что большая часть бронетехники была уничтожена на подходе в Курскую область.

10 ноября Минобороны России сообщило, что за время боев на Курском направлении ВСУ потеряли более 31 090 военнослужащих. По данным российского оборонного ведомства, также были уничтожены 194 танка, 126 боевых машин пехоты, 107 БТР, 1102 боевые бронемашины, 843 автомобиля, 40 пусковых установок РСЗО, включая 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.