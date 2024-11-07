Стало известно о продвижении российских войск к Купянску

Российские военнослужащие находятся в нескольких километрах от Купянска, они продвигаются вглубь территории, занимая опорные пункты ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Контроль логистических путей киевских боевиков позволяет нашим бойцам сохранять инициативу на поле боя за собой. Несколько километров отделяет наших ребят от пригорода Купянска», — сказал он.

По словам Ганчева, ВС РФ постепенно продвигаются вглубь территории в Харьковской области и занимают опорные пункты ВСУ.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщал, что российские военные загнали ВСУ в «масштабную ловушку» на Купянском направлении, после чего заняли сразу несколько десятков опорных пунктов.

Город Купянск находится в 116 км от Харькова. Через населенный пункт проходят автомобильные дороги Т-2109 и Р-07, также там расположен крупный железнодорожный узел.

Ранее на Украине объявили об обязательной эвакуации жителей Купянска.