ВСУ попали в «масштабную ловушку» под Купянском

Вооруженные силы России загнали украинских военных в «масштабную ловушку» на Купянском направлении, после чего заняли сразу несколько десятков опорных пунктов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как пишут журналисты, Вооруженные силы Украины попытались атаковать войска РФ у сел Петропавловка и Голубовка в Харьковской области (Купянское направление), однако разведка раскрыла эти планы, после чего российские военные провели контрманевр.

Сначала по целям отработали артиллерия и истребители Су-34. Авиабомбы ФАБ-500 поразили личный состав и склад боеприпасов ВСУ.

«Сразу после российские штурмовики взяли участок «в клешни» и стали занимать опорники один за другим, лавируя по окопной сетке и зачищая ее», — говорится в публикации.

В итоге войскам РФ удалось за сутки занять сразу 23 опорника и значительно приблизиться к Купянску. До города теперь осталось всего 1,5 км.

До этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий отмечал, что командиры подразделений ВСУ, а также власти Купянска покинули город в связи с наступлением российских военных. По его словам, в городе остались только наемники и мародеры.

Ранее военные эксперт заявил об активизации украинской пропаганды на купянском направлении.