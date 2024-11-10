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Войска РФ взяли под контроль село Волченка в ДНР

МО: российские войска освободили село Волченка в ДНР

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Волченка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, в течение суток российские войска поразили живую силу и технику шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Миролюбовка, Новотроицкое, Новоселидовка, Красноармейск, Дзержинск, Щербиновка, Шевченко и Димитров в ДНР.

Кроме того, подразделения Вооруженных сил РФ отразили 10 контратак формирований 151-й механизированной, 68-й егерской бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

В ходе боевых действий ВСУ потеряли до 460 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 американского производства, три автомобиля, машину разминирования УР-67, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира». В числе прочего российские военные уничтожили цех ВСУ по производству беспилотных летательных аппаратов.

Утром начальник оперативного штаба разведцентра добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча» рассказал агентству ТАСС, что российские военнослужащие взяли под контроль бывший пионерский лагерь «Дружба» в Часове Яре.

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма также сообщал, что российские военнослужащие захватили 27 украинских опорных пунктов.

Ранее российский бомбардировщик нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье.

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