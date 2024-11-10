Власти Калужской области рассказали о сбитых в регионе беспилотниках

За утро над территорией Калужской области было уничтожено семь беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«За сегодняшнее утро на территории области было уничтожено 7 БПЛА. Оперативные группы работают на месте обнаруженных обломков беспилотников в Козельском и Кировском районах», — поделился Шапша.

Он уточнил, что пострадавших в результате атак нет.

Глава региона также напомнил местным жителям, что при обнаружении обломков БПЛА необходимо обратиться в экстренные службы, но ни в коем случае не приближаться к ним и не трогать.

До этого Шапша сообщал, что три гаража получили повреждения после атаки БПЛА в Калужской области.

По словам губернатора, во время происшествия никто не пострадал, пожар в гаражном кооперативе удалось оперативно ликвидировать.

В этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в регионе произошло возгорание нежилых строений в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.