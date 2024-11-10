Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

В городе Харькове на востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По данным СМИ, прилет зафиксировали в Киевском районе города, на место выехали спасательные службы. Других подробностей журналисты не раскрыли. В Харьковской и Сумской областях действует воздушная тревога.

Этим же утром в Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги.

Ночью в Киеве на фоне воздушной тревоги произошла серия взрывов.

Накануне взрывы были зафиксированы в Сумах, а в Сумской области была повреждена инфраструктура. Прошлой ночью украинские СМИ писали о серии взрывов в Одессе после массированной атаки БПЛА. Глава областной военной администрации города Олег Кипер сообщил, что город атаковали БПЛА Shahed, работала система ПВО. Мэр Харькова Игорь Терехов тоже заявил о взрыве в городе. Кроме того, взрывы были слышны в Черкасской и Тернопольской областях республики.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С этого момента они регулярно бьют по военным объектам, расположенным в украинских городах.

Ранее в Киеве БПЛА попал в дом, где живет посол Эстонии.