Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

В Хмельницкой области Украины утром 10 ноября прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский «24 канал».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07:51 мск, в Хмельницкой, Ровненской, Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях страны действует воздушная тревога.

В эту же ночь в Киеве на фоне воздушной тревоги произошла серия взрывов.

Накануне были зафиксированы в Сумах, а в Сумской области была повреждена инфраструктура. Прошлой ночью украинские СМИ писали о серии взрывов в Одессе после массированной атаки БПЛА. Глава областной военной администрации города Олег Кипер сообщил, что город атаковали БПЛА Shahed, работала система ПВО. Мэр Харькова Игорь Терехов тоже заявил о взрыве в городе. Кроме того, взрывы были слышны в Черкасской и Тернопольской областях республики.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С этого момента они регулярно бьют по военным объектам, расположенным в украинских городах.

Ранее в Киеве БПЛА попал в дом, где живет посол Эстонии.