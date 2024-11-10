В Раменском и Жуковском отменили опасность атаки беспилотников

В Раменском городском округе отменили опасность атаки БПЛА. Об этом сообщили в Telegram-канале «Радар Раменское», созданном властями округа для информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера.
Также опасность отменили в Жуковском. О пострадавших местных жителях информации не поступало.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что за утро на подлете к столице средства ПВО уничтожили 32 вражеских БПЛА.
Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника над территориями Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областей.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Ранее беспилотники атаковали одно из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники.