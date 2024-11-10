Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные впервые применили FPV-дроны на оптоволокне

ТАСС: ВС РФ впервые применили FPV-дроны на оптоволокне в зоне СВО

close
Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские военные впервые применили FPV-дроны на оптоволокне на Константиновском направлении в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шестую мотострелковую дивизию третьего армейского корпуса Южной группировки войск.

«Ребята впервые применили FPV-дроны на оптоволокне. Работа велась на Константиновском направлении», — сообщили в дивизии.

Отмечается, что дроны на оптоволокне полностью устойчивы к воздействию радиоэлектронных помех, поэтому средства радиоэлектронной борьбы для воздействия на них абсолютно бесполезны.

До этого командир расчета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из группировки войск «Днепр» с позывным «Змей» рассказал, что российские военнослужащие применяют различные технические секреты и устраивают засады для дронов Вооруженных сил Украины.

До этого начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил, что российские военнослужащие захватили 27 украинских опорных пунктов.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами