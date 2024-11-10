Российские военные впервые применили FPV-дроны на оптоволокне на Константиновском направлении в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шестую мотострелковую дивизию третьего армейского корпуса Южной группировки войск.

«Ребята впервые применили FPV-дроны на оптоволокне. Работа велась на Константиновском направлении», — сообщили в дивизии.

Отмечается, что дроны на оптоволокне полностью устойчивы к воздействию радиоэлектронных помех, поэтому средства радиоэлектронной борьбы для воздействия на них абсолютно бесполезны.

До этого командир расчета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из группировки войск «Днепр» с позывным «Змей» рассказал, что российские военнослужащие применяют различные технические секреты и устраивают засады для дронов Вооруженных сил Украины.

До этого начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил, что российские военнослужащие захватили 27 украинских опорных пунктов.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.