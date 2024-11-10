Российский боец рассказал о технических секретах и засадах против дронов ВСУ

Российские военнослужащие применяют различные технические секреты и устраивают засады для дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира расчета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из группировки войск «Днепр» с позывным «Змей».

«Мы проводим анализ применения FPV-дронов противником, выявляя места, где они наиболее часто появляются. Плюс у нас есть свои маленькие технические секреты, которые позволяют нам вскрывать маршруты противника и выставлять на них засады», — рассказал военный.

До этого начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил, что российские военнослужащие захватили 27 украинских опорных пунктов. Он уточнил, что войска уничтожили пять станций спутниковой связи Starlink и 11 пунктов управления беспилотниками.

Накануне командир реактивного взвода с позывным «Гаусс» рассказал, что РСЗО БМ-21 «Град» — это страшно», потому что 122-мм снаряд (а их 40 штук) «прилетает на голову противника». По его словам, для психики это не проходит бесследно.

Ранее российские войска взяли в плен женщину — военнослужащую ВСУ.