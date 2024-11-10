Российские войска взяли 27 опорных пунктов ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» захватили 27 украинских опорных пунктов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма, пишет РИА Новости.

«В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, захватили 27 опорных пунктов противника», — рассказал он.

Он уточнил, что российские войска уничтожили пять станций спутниковой связи Starlink и 11 пунктов управления беспилотниками.

До этого глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военнослужащие находятся в нескольких километрах от Купянска, они продвигаются вглубь территории, занимая опорные пункты ВСУ.

Незадолго до того Telegram-канал SHOT сообщал, что российские военные загнали ВСУ в «масштабную ловушку» на Купянском направлении, после чего заняли сразу несколько десятков опорных пунктов.

Ранее российский бомбардировщик нанес удар по опорному пункту ВСУ в курском приграничье.