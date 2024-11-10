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Дроны атаковали Ростовскую область

Слюсарь: в небе над Ростовской областью сбили три беспилотника ВСУ

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Inna Varenytsia/REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Ростовскую область при помощи беспилотников. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Сегодня ночью ВСУ попытались нанести удары беспилотниками по Каменску-Шахтинскому. Средствами радиоэлектронной борьбы атака была нейтрализована», — рассказал он.

По его словам, в небе над регионом были сбиты три украинских беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал.

В ночь на 10 ноября в небе над Брянской областью были ликвидировали три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. На местах организована работа оперативных и экстренных служб, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В конце октября военный аналитик Сергей Полетаев сообщал, что характеристики украинских дронов позволяют им залетать вглубь территории РФ. По его словам, это «легкие самолетики» с очень экономичными поршневыми двигателями, которые в состоянии на автопилоте лететь на достаточно далекие расстояния — за тысячу километров и даже больше.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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