Дроны атаковали Ростовскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Ростовскую область при помощи беспилотников. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Сегодня ночью ВСУ попытались нанести удары беспилотниками по Каменску-Шахтинскому. Средствами радиоэлектронной борьбы атака была нейтрализована», — рассказал он.

По его словам, в небе над регионом были сбиты три украинских беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал.

В ночь на 10 ноября в небе над Брянской областью были ликвидировали три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. На местах организована работа оперативных и экстренных служб, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В конце октября военный аналитик Сергей Полетаев сообщал, что характеристики украинских дронов позволяют им залетать вглубь территории РФ. По его словам, это «легкие самолетики» с очень экономичными поршневыми двигателями, которые в состоянии на автопилоте лететь на достаточно далекие расстояния — за тысячу километров и даже больше.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.