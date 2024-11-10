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Над Брянской областью сбили три беспилотника ВСУ

Богомаз: над Брянской областью уничтожили три украинских дрона

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Inna Varenytsia/REUTERS

В небе над Брянской областью ликвидировали три беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Три БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 5:23 по московскому времени.

Обошлось без пострадавших и разрушений, отметил Богомаз. На местах организована работа оперативных и экстренных служб, подчеркнул он.

Губернатор поблагодарил военнослужащих подразделений противовоздушной обороны за отражение атаки дронов.

В конце октября военный аналитик Сергей Полетаев сообщал, что характеристики украинских дронов позволяют им залетать вглубь территории РФ. По его словам, это «легкие самолетики» с очень экономичными поршневыми двигателями, которые в состоянии на автопилоте лететь на достаточно далекие расстояния — за тысячу километров и даже больше.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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Атаки БПЛА на Россию
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