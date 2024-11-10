Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России ликвидировали командира штурмовой группы и разведчика «Русского Добровольческого Корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) в Волчанске. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По данным военкоров, военнослужащих ликвидировали при бегстве с территории Волчанского агрегатного завода. Сперва российские войска ранили командира штурмовой группы Даниила «Крюгера». После к нему подошел разведчик Андрей «Крест».

«Обоих ликвидировали точными сбросами», — говорится в сообщении.

5 ноября «Военкоры Русской Весны» сообщили, что на Покровском направлении был ликвидирован барабанщик-сатанист Николай Состин, принимавший участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В сентябре военкоры сообщали, что в Курской области ликвидировали чемпиона Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назария Гаврилеца. По данным журналистов, он находился в российском регионе в качестве старшего оператора группы спецназа.

Ранее военкор сообщил, что ВСУ заминировали дорогу в Украинск.