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Чемпион Украины по ММА погиб в Курской области

В Курской области погиб чемпион Украины по ММА Гаврилец

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Чемпион Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назарий Гаврилец погиб в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По данным канала, Гаврилец находился в Курской области в качестве старшего оператора группы спецназа. «Военкоры» пишут, что инцидент произошел, когда спортсмен и его сослуживцы посещали один из магазинов торговой сети «Пятерочка».

«О других уничтоженных боевиках его группы официально пока не сообщается, не тот статус, но позже также ожидаются некрологи в местных СМИ», — добавляет «РВ».

Другие детали произошедшего пока неизвестны.

21-летний Гаврилец был известен как успешный спортсмен ММА, чемпион Украины по смешанным единоборствам. В ряды Вооруженных сил Украины он вступил в первые же дни после начала специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике украинец Александр Пелешенко.

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