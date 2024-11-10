В Одессе прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Одессе, в регионе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

«В городе слышны взрывы», — написал он.

Информации о возможных повреждениях в городе Труханов не предоставил.

На данный момент режим предупреждения об угрозе с воздуха введен в Одесской и еще 10 областях Украины.

В прошлый раз о взрывах в городе сообщалось в ночь на 9 ноября. Тогда украинские СМИ писали о серии взрывов в Одессе после массированной атаки БПЛА. Глава областной военной администрации города Олег Кипер сообщил, что город атаковали БПЛА Shahed, работала система ПВО.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С того момента российские войска регулярно бьют по военным объектам, расположенным в украинских городах.

Вечером 8 ноября взрыв на фоне воздушной тревоги произошел в украинском Николаеве.

Ранее в подконтрольном ВСУ городе Запорожье произошел взрыв.