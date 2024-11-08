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В подполье сообщили о возможном поражении места дислокации иностранных военных в Одессе

Лебедев: в Одессе нанесли удар по месту дислокации иностранных военных

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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В Одессе российские военные поразили склады с боекомплектами. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, детонация длилась более двух часов.

Также в Одессе, ударили, предположительно, по месту дислокации иностранных военных ВСУ. Лебедев добавил, что в сторону Аркадии, где могли располагаться наемники, выехало много машин скорой помощи.

До этого Лебедев рассказывал об ударах, которые нанесли в пригороде Сум на Украине по местам дислокации украинских военных. В прошлый раз попытку ротации ВСУ в Курской области удалось сорвать в конце октября. Военные использовали беспилотники для ударов по позиции противника.

Ранее взвод элитной бригады ВСУ уничтожили на Купянском направлении.

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