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Авиация США и Британии атаковала объекты хуситов в Йемене

Истребители США и Британии ударили по военным лагерям хуситов в Йемене

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Mohammed Mohammed/Global Look Press

Истребители США и Великобритании атаковали военные лагеря шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов) в Сане — столице Йемена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местный источник.

Авиация нанесла три удара по лагерям Эль-Хифаа и Нахдейн, заявил собеседник издания.

26 сентября лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси объявил о начале нового этапа операций в поддержку палестинцев в секторе Газа против Израиля. Он также сообщил, что ситуацию изменит применение модернизированной баллистической ракеты «Палестина-2», которая является «значительным достижением» и ее использование знаменует собой пятый этап военной поддержки Газы.

22 октября сообщалось, что хуситы нанесли первый удар с использованием гиперзвуковой ракеты «Палестина-2» по военной базе Армии обороны Израиля на востоке Тель-Авива.

Президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон не исключает начала большой войны на Ближнем Востоке. Он подчеркивал, что нельзя списывать со счетов наличие у Ирана таких «нерациональных» прокси-сил, как ливанская шиитская организация «Хезболла» и хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах».

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.

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