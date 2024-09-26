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Йемен создал ракету «Палестина-2» для поддержки Газы

Лидер хуситов: в Йемене создали ракету «Палестина-2» для поддержки Газы

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Reuters

Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси объявил о начале нового этапа операций в поддержку палестинцев в секторе Газа против Израиля. Он подчеркнул, что этот этап будет отличаться повышенной эффективностью, благодаря модернизации ракеты «Палестина-2», разработанной движением «Ансар Алла» (хуситы) в северном Йемене, пишет РИА Новости.

По словам аль-Хуси, ракета «Палестина-2» является «значительным достижением» и ее использование знаменует собой пятый этап военной поддержки Газы.

Он добавил, что на этой неделе вооруженные силы Йемена провели операции с использованием 39 баллистических, крылатых ракет и беспилотников, и что Красное море, Аравийское море и Аденский залив теперь считаются «запретными зонами» для Израиля, США и Великобритании.

Лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси заявил, что движение «Ансар Алла», контролирующее север Йемена, обладает военным арсеналом, превосходящим потенциал ряда стран. По его словам, ракетные силы хуситов представляют собой ключевой элемент их «мощной и эффективности структуры».

Ранее йеменские хуситы взяли на себя ответственность за удар по Тель-Авиву.

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